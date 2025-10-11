“Día del Pueblo” en Santa Ana Pacueco brinda atención a más de 500 ciudadanos

Pénjamo, Guanajuato.- Con el firme propósito de acercar los servicios municipales a cada rincón del municipio, la presidenta Yozajamby Molina encabezó la jornada del programa “Día del Pueblo” en la localidad de Santa Ana Pacueco, acompañada por los regidores Rolando Flores y Jennifer Alatorre.

Por primera vez, las dependencias del Gobierno Municipal se instalaron en esta localidad, brindando atención directa, trámites gratuitos y servicios esenciales a las familias que se dieron cita desde temprana hora.

Durante la jornada, la Secretaría del Ayuntamiento expidió de manera gratuita cartas de identidad y residencia; mientras que el área de Servicios Básicos realizó reparaciones de alumbrado público y poda de árboles en distintos puntos de la localidad.

Además, los Comités Municipales del Agua Potable de Pénjamo y Santa Ana Pacueco atendieron solicitudes de desazolve y mantenimiento de drenajes.

El DIF Municipal ofreció servicios de psicología, nutrición y asesoría en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que el Instituto Municipal de la Mujer proporcionó información sobre sus programas y distribuyó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Económico brindó orientación sobre los programas de fortalecimiento al comercio local, con el objetivo de impulsar el crecimiento de los pequeños negocios.

Más de 500 personas participaron en esta jornada de atención ciudadana, en la que la presidenta Yozajamby Molina compartió un mensaje emotivo, destacando la importancia de escuchar, atender y resolver de manera inmediata las necesidades de la gente.

“El Día del Pueblo es un espacio para servir con cercanía, escuchar de frente y trabajar juntos por un mejor Pénjamo”, expresó la alcaldesa ante las familias asistentes.