Diputada del congreso de Michoacán propone la “Ley Cazzu”

Michoacán.- La diputada Sandra Arreola del Partido Verde Ecologista en Michoacán propuso la “Ley Cazzu”, que pretende que las personas que no asuman sus obligaciones parentales no puedan participar en las decisiones de movilidad de sus hijos, como la adquisición de pasaportes o viajes.

La iniciativa surgió tomando como ejemplo la situación sobre la custodia de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, ya que en 2025 la cantante declaró no tener la custodia completa de la niña, lo que dificultaba el traslado de la menor con ella.

La diputada expuso que actualmente, tramites relacionados con la movilidad requieren la autorización de ambos padres, aun cuando uno de ellos no aporte económicamente ni cumpla con el cuidado de los hijos. De modo que busca beneficiar a quien ejerza la custodia principal.

Aunque la reforma ha sido aceptada por organizaciones y colectivos feministas, deberá ser enviada al Congreso de la Unión para ser revisada.