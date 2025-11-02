Corren al gobernador de Michoacán del velorio de Carlos Manzo

El mandatario estatal al llegar al sitio en el que se estaba velando el cuerpo del edil asesinado, se le pidió que se retirará

Redacción Notus2 noviembre, 2025

Uruapan, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue corrido por todos los dolientes que estaban en el velorio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El mandatario estatal al llegar al sitio en el que se estaba velando el cuerpo del edil asesinado, en las fiestas culturales del municipio, fue increpado por todos los asistentes para que se fuera del lugar.

Hay que recordar que Carlos Manzo había hecho público que el gobernador Alfredo Ramírez y la presidenta de México Claudia Sheinbaum, al parecer jamás le brindaron las condiciones para buscar la paz en el municipio, en el que había denunciado en repetidas ocasiones que necesitaba ayuda.

El gobernador acompañado de vários escoltas, tuvo que dejar el sitio; en México el secretario de seguridad Omar García Harfuch condenó enérgicamente el homicidio, subrayado que darán con los implicados en el suceso.

Redacción Notus2 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información