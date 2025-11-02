Dos jóvenes, fueron encontrados muertos, en Silao

Silao, Guanajuato.- Unas personas que transitaban por un camino de terracería encontraron a dos jóvenes sin vida, en Silao.

Personas que caminaban sobre el camino que conduce a la comunidad de Ramales y el fraccionamiento Villas de San Bernardo, encontraron en la orilla del camino, a dos jóvenes en un charco de líquido rojo al parecer sangre, por lo que de inmediato informaron a las autoridades sobre lo encontrado.

Al camino arribaron policías municipales quienes confirmaron el hallazgo, así mismo fueron acompañados de paramédicos quienes al revisar a los jóvenes determinaron que ya habían muerto, al parecer las víctimas presentaban signos de haber sido violentados.

Las autoridades resguardaron la zona a la espera de la llegada de elementos de la unidad de investigación de la Fiscalía General del Estado quienes ya han abierto una investigación para aclarar lo acontecido.

Por último, ambos jóvenes fueron trasladados a la unidad del Servicio Médico Forense para que se les practicará los exámenes que la ley exige y así mismo identificar la identidad de las víctimas encontradas en este camino de terracería en el municipio de Silao.