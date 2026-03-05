Convocan a marcha del 8M en Irapuato

Abrirán espacio para escuchar testimonios y demandas de mujeres violentadas

Gerry Orozco5 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivas y activistas convocaron a la marcha del 8M en la ciudad de Irapuato, con el objetivo de visibilizar la violencia de género y generar un espacio para que las mujeres puedan expresar públicamente sus demandas.

Fátima Arreola informó que antes de iniciar el recorrido se dará voz a las asistentes que han sido víctimas de algún tipo de violencia, a fin de que compartan sus experiencias y exigencias.

Antes de salir daremos voz a quienes asisten a la marcha para mencionar sus exigencias, comentó, al precisar que posteriormente iniciarán el avance por la calle Vicente Guerrero.

La cita es en el Parque Irekua en punto de las 3:00 de la tarde. Desde ese lugar partirá el contingente que recorrerá diversas vialidades del centro de la ciudad hasta llegar a la Presidencia Municipal de Irapuato, donde concluirá la movilización.

Las organizadoras señalaron que la marcha será un espacio seguro y de acompañamiento, en el que se busca no solo alzar la voz contra la violencia feminicida y las agresiones que enfrentan las mujeres, sino también exigir políticas públicas efectivas, justicia para las víctimas y mayor seguridad.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar la movilización y a las participantes, recordando que el 8M es una fecha de lucha, memoria y exigencia de derechos para las mujeres.

