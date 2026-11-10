Acerca Universidad de Guanajuato oferta educativa a más de 20 mil jóvenes en el Fórum Vocacional de León

León, Guanajuato.- Con el objetivo de orientar e impulsar el desarrollo académico de las nuevas generaciones, la Universidad de Guanajuato (UG) acercó su oferta educativa a 20 mil 4 estudiantes de secundaria y nivel medio superior durante el Fórum Educativo, Vocacional y Profesiográfico 2026 (FEVyP), celebrado del 4 al 6 de noviembre en este municipio.

Durante las tres jornadas del encuentro organizado por la Dirección General de Educación de León, la institución mantuvo un módulo permanente de atención para resolver dudas sobre el proceso de admisión, perfiles de ingreso y el catálogo completo de sus programas de bachillerato y licenciatura.

La participación de la UG se distinguió por ofrecer un diálogo directo entre los aspirantes, personal docente, administrativo y la comunidad estudiantil de los Campus Guanajuato, Irapuato-Salamanca y León, así como de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León.

Orientación práctica y experimental

Como parte de la estrategia para fortalecer la decisión vocacional de las y los jóvenes, la casa de estudios desarrolló el esquema Expo-Prácticas XPress, compuesto por ocho sesiones donde el alumnado interactuó con campos profesionales del Derecho, la Medicina Veterinaria, la Ingeniería y la Física.

Entre las dinámicas destacaron:

Simulación legislativa: Ejercicio práctico de deliberación, elaboración de propuestas y votación.

Ejercicio práctico de deliberación, elaboración de propuestas y votación. Salud animal: Introducción a la prevención de enfermedades e inocuidad alimentaria.

Introducción a la prevención de enfermedades e inocuidad alimentaria. Tecnología e innovación: Aplicación de realidad virtual enfocada en la resolución de problemáticas sociales.

Aplicación de realidad virtual enfocada en la resolución de problemáticas sociales. Ciencia aplicada: Demostraciones experimentales de electromagnetismo y levitación magnética.

Un equipo integrado por 47 miembros de la comunidad universitaria, en coordinación con la Secretaría Académica y la Dirección de Administración Escolar, estuvo a cargo del desarrollo de las experiencias.

Con estas acciones, la Universidad de Guanajuato reafirma su compromiso con la educación pública como una herramienta de transformación social, habilitando canales continuos de información sobre sus procesos de admisión a través de su sitio web oficial.