Conoce los municipios de Guanajuato más afectados por el frío

Guanajuato.- El frente frío 33 traerá heladas en varias zonas del norte del estado, lluvias ligeras y masas de viento frío. Los municipios que más resentirán sus efectos son San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y Xichú, además de lugares cerriles con temperaturas de entre 5 a -5 grados. San José Iturbide será el más frío, con picos de temperaturas más cercanos a los cero grados.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Universidad de Guanajuato, este viernes será el día con temperaturas mínimas más bajas en la semana. El resto de la semana, se observarán temperaturas bajas, máximas de 14 grados, sobre todo en municipios del centro y sur como Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Manuel Doblado, Villagrán.

El frente frío provocará lluvias, sin embargo, para Guanajuato serán lluvias aisladas, con probabilidades de hasta el 20 por ciento, sobre todo el jueves en León y Ocampo. El aire templado a frío predominará y se registra un aumento de magnitud en el viento, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, según CONAGUA.

“Es probable que la temperatura mínima se mantenga en niveles por debajo de los 10°C en buena parte del territorio y en puntos elevados hasta cerca de los 5°”, informó el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Metereológico. Por ello, se recomienda tomar precauciones como abrigarse bien, tomar al menos dos litros de agua y consumir alimentos con vitamina C como toronja, naranja y guayaba.