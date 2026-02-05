DIF invierte 8.3 mdp para fortalecer comedores escolares en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con una inversión de 8 millones 371 mil 508 pesos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entrega apoyos económicos para fortalecer los comedores comunitarios escolares que brindan alimentación saludable a niñas y niños de escuelas primarias, beneficiando a 41 municipios del estado como parte de la estrategia integral de la Superliga de la Salud.

Estos recursos permiten mejorar la operación de los espacios alimentarios mediante la adquisición de equipamiento, utensilios de cocina y productos perecederos, garantizando raciones balanceadas que contribuyen al desarrollo físico y cognitivo de la niñez.

El arranque de estas entregas fue en los municipios de Valle de Santiago, Purísima del Rincón, Apaseo el Grande, Guanajuato, Silao de la Victoria y Doctor Mora, donde se destinó una inversión para cada municipio para la compra de herramienta de cocina y productos perecederos, proyectando atención a espacios alimenticios en dichos municipios.

El primer proyecto de Inversión del municipio de Valle de Santiago fue de 238 mil 366 pesos en beneficio de 2 mil 454 niños y niñas de 56 comedores, para la compra de productos perecederos que complementen los menús: frutas y verduras frescas de la temporada y para el fortalecimiento del programa, en el rubro mejoramiento a los espacios alimentarios.

La segunda inversión se realizó en Purísima del Rincón, con la entrega de 164 mil 757 pesos, que beneficia directamente a Mil 455 niñas y niños, quienes reciben diariamente una ración alimentaria saludable, preparada con el respaldo y compromiso de las madres voluntarias, pieza clave en el funcionamiento de los comedores comunitarios.

En cuanto al municipio de Silao, se invirtieron 114 mil 399 pesos en beneficio de 3 mil 73 niños y niñas de 42 comedores, en donde se adquirieron productos perecederos que complementen los menús, además del mejoramiento a los espacios alimentarios y operatividad del programa.

Para el municipio de Guanajuato, se invirtieron 251 mil 883 pesos en beneficio de Mil 525 niños y niñas de 29 comedores, en la modalidad de compra de productos perecederos que complementen los menús, así como el mejoramiento del almacén.

En Apaseo el Grande se invirtieron 156 mil 806 mil pesos en beneficio de Mil 7 niños y niñas de 24 comedores, en la modalidad de compra de productos perecederos que complementen los menús: frutas y verduras frescas de la temporada y fortalecimiento del programa, mejoramiento a los espacios alimentarios y la operatividad del programa.

En la última entrega realizada esta semana en el municipio de Doctor Mora se invirtieron 141 mil 845 pesos, que benefician a Mil 820 niños y niñas de 27 comedores, en la modalidad de compra de productos perecederos que complementen los menús que preparan las madres voluntarias en el que integren frutas y verduras para una alimentación saludable.

El Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza y el Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, destacaron la importancia de fortalecer estos espacios alimentarios.

“Invertir en los comedores comunitarios es invertir en el presente y futuro de nuestras niñas y niños. Estos espacios garantizan una alimentación saludable a través de desayunos y comida calientes y frías, gracias también al esfuerzo diario de las madres voluntarias que preparan los alimentos, haciéndolo posible a través de este programa”, expresó Juan Carlos Montesinos.

Para acceder a estos apoyos, los municipios participaron en una convocatoria estatal, en la cual se registraron 41 municipios interesados en fortalecer sus espacios alimentarios.

Con estas acciones, el DIF Estatal consolida su compromiso de promover una alimentación saludable a través de la Superliga de la Salud desde la infancia, fortaleciendo los comedores comunitarios como espacios clave de cuidado, atención y desarrollo integral en todo el estado.