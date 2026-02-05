DIF Abasolo entrega apoyos de movilidad a adultos mayores

Abasolo, Guanajuato.- Como parte del programa Familias Fuertes, el DIF Municipal de Abasolo realizó la entrega de andaderas, sillas de ruedas y artículos de higiene personal a personas adultas y a quienes presentan dificultades de movilidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar su bienestar diario.

La entrega se llevó a cabo en el Centro Gerontológico Juan Pablo II, un espacio dedicado al cuidado y atención de las personas adultas mayores, donde se brindó este apoyo de manera cercana y humana.

El evento fue encabezado por la Directora del DIF Municipal, María del Refugio Contreras, quien reiteró el compromiso de la institución de seguir trabajando por quienes más lo necesitan, promoviendo acciones que contribuyan a la dignidad, autonomía y cuidado integral de las familias abasolenses.

Con este tipo de apoyos, el Gobierno Municipal a través del DIF Abasolo continúa impulsando programas que atienden de manera directa las necesidades prioritarias de la población, fortaleciendo el acompañamiento social y el bienestar de las personas adultas mayores y de quienes requieren asistencia para su movilidad.