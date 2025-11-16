Conoce a Kibó, el joven leopardo africano que deslumbra en el Zoo de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El leopardo africano Kibó ya cumplió un año y 7 meses de vida y tiene un tamaño considerable. Ya puedes admirar su agilidad en el refugio de felinos del Zoológico de Irapuato.

El doctor Gustavo, del Zooira, explicó que Kibó es uno de los especímenes que nació gracias al exitoso programa de reproducción del parque, que ha permitido que muchas especies tengan crías.

En el caso de Kibó, es un animal cien por ciento carnívoro y los animales de su especie, pueden llegar a pesar hasta 90 kilogramos y son excelentes cazadores y trepadores, por lo cual son depredadores muy poderosos en las sabanas africanas.

Además, puede alcanzar altas velocidades en campo abierto cuando van por sus presas. Por día, pueden comer hasta 3 kilos y medio de carne.

“Este animal tiene manchas conocidas como rosetas en la piel, pero a diferencia del jaguar, que es originario de América, el leopardo no tiene la mancha oscura en el centro de la roseta o manchita”, refirió el doctor Gustavo.

Recordó que cuando se visite el parque -que tiene horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde- no se deben meter las manos a las jaulas y no pasar las vallas de protección, además de respetar los señalamientos.

Así que ya lo sabes… Kibó te espera en el ZooIra para que pases un día ¡Naturalmente divertido!