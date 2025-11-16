DIF Irapuato da paso histórico: Procuraduría para la niñez será autónoma

La PAPNNA avanza hacia convertirse en organismo descentralizado, con atención más directa y especializada para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Redacción Notus16 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En un paso histórico para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, el Sistema DIF Irapuato, encabezado por Valeria Alfaro García, avanza en el proceso de desconcentración de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA).

Este proceso permitirá consolidar a la PAPNNA como un Organismo Público Descentralizado (OPD), con autonomía técnica, funcional y presupuestal.

El proyecto forma parte del compromiso del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Irapuato por fortalecer los mecanismos de atención, acompañamiento y restitución de derechos de la infancia, mediante un modelo más eficiente, moderno y jurídicamente sólido.

Durante el último periodo, se alcanzaron avances sustanciales en las primeras etapas del proceso, entre ellos la elaboración del anteproyecto de reglamento, la realización de mesas interinstitucionales y la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del DIF Municipal.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de validación técnica y consulta ciudadana, pasos previos a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Una vez en operación, la nueva Procuraduría garantizará atención directa, especializada y oportuna para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la labor jurídica, psicológica y social que distingue al Sistema DIF Irapuato.

Con este avance, el DIF Irapuato reafirma su liderazgo institucional y su compromiso con una gestión moderna, transparente y humanista, posicionando a Irapuato como referente estatal en la protección integral de las infancias.

Redacción Notus16 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información