DIF Irapuato da paso histórico: Procuraduría para la niñez será autónoma

Irapuato, Guanajuato.- En un paso histórico para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, el Sistema DIF Irapuato, encabezado por Valeria Alfaro García, avanza en el proceso de desconcentración de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA).

Este proceso permitirá consolidar a la PAPNNA como un Organismo Público Descentralizado (OPD), con autonomía técnica, funcional y presupuestal.

El proyecto forma parte del compromiso del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Irapuato por fortalecer los mecanismos de atención, acompañamiento y restitución de derechos de la infancia, mediante un modelo más eficiente, moderno y jurídicamente sólido.

Durante el último periodo, se alcanzaron avances sustanciales en las primeras etapas del proceso, entre ellos la elaboración del anteproyecto de reglamento, la realización de mesas interinstitucionales y la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del DIF Municipal.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de validación técnica y consulta ciudadana, pasos previos a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Una vez en operación, la nueva Procuraduría garantizará atención directa, especializada y oportuna para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la labor jurídica, psicológica y social que distingue al Sistema DIF Irapuato.

Con este avance, el DIF Irapuato reafirma su liderazgo institucional y su compromiso con una gestión moderna, transparente y humanista, posicionando a Irapuato como referente estatal en la protección integral de las infancias.