Irapuato refuerza protección animal: multas de hasta 200 UMAS por maltrato o abandono

El Gobierno Municipal recuerda que está prohibido abandonar, maltratar o comercializar mascotas en la vía pública

Redacción Notus16 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato se protege a las mascotas; por ello, desde el Gobierno Municipal se implementa el Reglamento para la Tenencia y Protección de Animales de Compañía, cuyo propósito es garantizar el bienestar de cualquier especie de animal que forme parte de los hogares irapuatenses.

Desde la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal, se invita a la ciudadanía a conocer este reglamento, disponible en la página oficial del Municipio. Además, se recuerda que existen sanciones e infracciones aplicables a quienes incumplan lo establecido en la normativa, entre las que destacan:

  • Comercializar cualquier tipo de animal de compañía en la vía pública, vehículos o mercados itinerantes
  • Mantener o recluir permanentemente a los animales de compañía en azoteas
  • Provocar la acumulación de desechos y heces de los animales de compañía
  • Abandonar animales de compañía
  • Permitir que el animal de compañía deambule libremente o permanezca en la vía pública
  • Tener como mascotas ejemplares de especies silvestres sujetas a protección especial
  • Mantener atado a cualquier animal de compañía de manera que cause sufrimiento
  • Torturar, maltratar o causar daño por negligencia a cualquier animal de compañía
  • Arrojar animales de compañía vivos o muertos en la vía pública
  • Ocasionar dolor o sufrimiento que ponga en peligro la vida, salud o integridad del animal, afecte su bienestar o altere su comportamiento natural

Estas infracciones pueden derivar en sanciones que van desde 5 hasta 200 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

Por ello, el Gobierno de Irapuato exhorta a las y los dueños de animales de compañía a cuidar de sus mascotas durante esta temporada, evitando su abandono o maltrato, pues son seres sintientes que merecen un hogar lleno de amor y respeto.

Además, si durante las fiestas decembrinas deseas regalar un perrito o gatito a tu familia, se invita a visitar las instalaciones del CANI, donde encontrarás animales de compañía en busca de una segunda oportunidad.

