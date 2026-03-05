Morenistas buscan ‘boicotear’ informe de gobernadora

Acámbaro, Guanajuato.- Simpatizantes del movimiento morenista en Acámbaro se dirigirán a León para manifestarse contra el acueducto durante el segundo informe de gobierno a cargo de la gobernadora Libia Dennise. Sin embargo, el proyecto ya tiene la respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

11 personas se reunieron para viajar en una camioneta desde el parque Zaragoza, 9 de ellos pertenecen al movimiento en contra del proyecto de la presa Solís. El presidente de la asociación “Ayúdanos a Ayudar”, Octavio Saucedo Pineda, es uno de los principales identificados.

Además de él se encuentra el regidor del ayuntamiento de Acámbaro, Julio César Vega Malindo; y su esposa, ex regidora, Laura Ríos Cárdenas, ambos miembros del partido. Asimismo, Juan Manuel Ayala López, vocero del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos “Fray Raúl Vera López”.

Cabe destacar que, aparentemente, llevan documentos recolectados de varios sectores de la sociedad en los que manifestaron su desacuerdo sobre el Acueducto Presa Solís, mismos que entregarían a la mandataria Libia Dennise. Aunque, la propia Sheinbaum ha defendido el proyecto y su realización. Esto se contrapone al rechazo por parte de morenistas del estado.