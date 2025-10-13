Miguel Márquez Márquez presume su faceta de agricultor

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- El ex gobernador y ahora senador, Miguel Márquez Márquez difundió un video en sus redes sociales en donde presume su faceta como agricultor y su primer cosecha de maíz de la temporada. El 7 de marzo pasado, el también senador, Félix Salgado Macedonio lo llamó el ‘campesino de manos finas’.

Ante la crisis de precios de granos como maíz y trigo a nivel nacional, Márquez Márquez mostró el proceso de producción de su rancho y mencionó que lleva 4 generaciones operando, según informó en su video.

Con maquinaria surcadora y tráilers, expuso su actividad. “Ésto es lo que hacemos día a día: sembrar, cuidar y cosechar, con amor a la tierra y a nuestras raíces”, dijo, aunque hay que mencionar que pocos agricultores cuentan con una maquinaria similar por las condiciones económicas en las que se vive en el campo.

“Lamentablemente, este año el precio del maíz está muy bajo, y eso golpea fuerte a quienes viven del esfuerzo del campo”, manifestó el senador, que aún no ha emitido una postura explícita acerca del paro y bloqueo de zonas estratégicas en Guanajuato. Ello pese a ‘comprender’ la problemática a la que se enfrentan quienes tienen como único sustento la agricultura.

Durante una sesión en el Congreso de la Unión, el senador morenista Félix Salgado Macedonio hizo comentarios dirigidos hacia Miguel Márquez Márquez sobre que no había visto a un campesino con manos finas y con traje.

“Bueno, yo quiero decirle al que se dice campesino de las manos suaves, yo me enseñé a manejar en tractor, todos mis hermanos, mis padres, campesinos, originarios de las Querendas del municipio de Ciudad Altamirano de tierra caliente, Soy técnico agrícola, egresado del Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios número 18 de Ciudad Altamirano y soy ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia”.

El senador morenista agregó que “yo trabajé unos cuantos años en el campo, pero no puedo presumir de que soy campesino porque la diferencia entre un ingeniero agrónomo y un campesino y un empresario del campo, como lo es usted, pues es muy grande. El campesino tiene sus manos callosas, trabaja todo el día, suda su camisa, no traje y bueno pues yo creo que sí tiene un poquito de pena porque exageró al decir que usted es campesino, usted no es campesino, discúlpeme”.