Lorena Alfaro escucha a vecinos de la colonia Juárez en encuentro territorial

Irapuato, Guanajuato.- Para priorizar las acciones que el Gobierno de Irapuato realiza en beneficio de la ciudadanía, la presidenta municipal Lorena Alfaro García encabezó un encuentro territorial en la colonia Juárez, donde escuchó las inquietudes de las y los habitantes, con el propósito de avanzar juntos, con paso firme y rumbo claro, hacia Irapuato 27.

La Presidenta de Irapuato destacó la importancia de estos encuentros como un ejercicio de rendición de cuentas y cercanía ciudadana, en los que la escucha activa permite fortalecer las políticas públicas y atender las verdaderas necesidades de la población.

“Una de las razones por las que estoy aquí también es porque hace unos días presenté el informe de avances y resultados del primer año de gobierno de esta segunda gestión, y qué mejor manera de hacer esta rendición de cuentas que programando estas reuniones y escuchando a las vecinas y vecinos”, mencionó.

Durante el encuentro, se resaltaron las acciones enfocadas al fortalecimiento de las mujeres, a través de talleres, pláticas y diversos programas sociales que promueven su desarrollo personal y económico.

Asimismo, se reiteró el compromiso de continuar con la mejora de los espacios de convivencia, con acciones de rehabilitación, imagen urbana e iluminación, para que más familias se apropien de estos lugares que fomentan la recreación, la convivencia familiar, el esparcimiento y la activación física.