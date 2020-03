Confirmaron caso de coronavirus en Chiapas: suman cinco personas infectadas en México

José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud de Chiapas, informó este domingo en una conferencia de prensa que se registró el primer caso de coronavirus en esa entidad, por lo que en México son ya cinco las personas infectadas.

Según el funcionario, se trata de una mujer originaria de Tuxtla, estudiante en Italia, quien contrajo el virus.

Una de sus compañeras también estaba infectada y la escuela a la que acudían decidió cerrar por el aumento de casos. De ahí que la estudiante decidiera regresar a Chiapas.

“Me voy a permitir dar a conocer el caso positivo de una paciente a coronavirus”, indicó el secretario. Explicó que la prueba de laboratorio resultó positiva y hoy fue confirmada.

“Se trata de femenino de 18 años de edad quien vivía, estaba estudiando en Milán, en Italia. Estaba con una compañera que también es positiva, de Torreón, Cohauila. Esta escuela por la magnitud del contagio que se está dando en el país, decidió cerrar momentáneamente para tener una cuarentena libre de problemas y sus padres deciden traerla acá a Chiapas. Había venido de vacaciones en diciembre, se regresó a seguir estudiando y se regresó porque la escuela decide cerrar”.

De acuerdo con el secretario, la joven comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad desde el pasado martes y el día de ayer fue visitada en su domicilio (por personal de la dependencia).

El secretario señaló que ante la propagación del virus tomaron las medidas pertinentes para el cuidado de la población.

“Fuimos robusteciendo nuestro sistema de salud, en el aspecto de tener todo preparado para las fases en que esta enfermedad ataca a la población. Primero fortalecimos nuestro sistema de vigilancia epidemiológico… ya tenemos todos nuestros manuales, todo sistematizado”.

El funcionario se mostró tranquilo y explicó que no hay riesgo de contagio. “Pudimos detectar este caso justo en la fase en que no va a producir mayor problema… el caso está sumamente asintomático, no representa mayor problema de contagio, porque sus 14 contactos también hemos ido a identificarlos, investigarlos y todos están asintomáticos, incluyendo la paciente, quien está en su domicilio, permanentemente vigilada por nosotros. Ya no está en etapa de contagio”, añadió.

Cruz Castellanos explicó que siguen esperando el lapso de 14 días de observación con la joven y en caso de que no presente ningún síntoma, el estado podría quedar libre de coronavirus.

Tanto la joven como las personas con las que tuvo contacto se encuentran en Tuxtla, la capital de Chiapas.

Los otros casos en México

El pasado viernes se confirmó en el país el primer caso de coronavirus en el país. Se trató de un individuo de 35 años en la Ciudad de México, quien está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México y presenta un cuadro leve. El hombre infectado estuvo en Italia del 14 al 22 de febrero.

También se confirmó el caso de otro hombre en la capital mexicana y otro más en el estado de Sinaloa, que viajaron juntos -con el primer contagiado, a una convención al norte de Italia.

El sábado 29 de febrero, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, las autoridades de Salud confirmaron el cuarto caso: una mujer de 20 años, habitante de Torreón, Coahuila.