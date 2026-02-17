Se desbarranca camioneta y accidenta motociclista en la capital

Guanajuato inició el día con percances viales, en las inmediaciones de Los Mexicanos y en la zona de Santa Teresa

Redacción Notus17 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Quienes acudían temprano a la capital, procedentes de Silao, Irapuato y Dolores Hidalgo, tuvieron contratiempos: en la carretera a la tierra joséalfrediana se volcó una camioneta y en la zona de Santa Teresa se accidentó un motociclista que resultó lesionado.

Durante la madrugada de este martes, una camioneta tipo Pick Up se desbarrancó en la carretera a Dolores Hidalgo, en las inmediaciones de Los Mexicanos. La unidad se fue hasta el fondo del abismo sin que se conozca si hubo víctimas. Al parecer la o las personas que en ella viajaban no resultaron con heridas graves y se alejaron del lugar.

Al amanecer llegó una grúa para sacar al vehículo del fondo de una hondanada de unos 6 metros y la circulación vehicular se vio interrumpida en tanto realizaban maniobras para rescatar la unidad, lo que afectó a personas estudiantes y trabajadoras que se trasladaban de una ciudad a otra.

En el entronque de las carreteras a Silao e Irapuato ocurrió otro percance: un motociclista resultó herido en un accidente del que no se informó si fue por impacto con otro vehículo o derrapó.

Fue atendido por paramédicos de unidades de emergencia, pero -al igual que el otro percance- el tránsito vehicular de acceso a la capital se vio severamente afectado durante más de media hora.

