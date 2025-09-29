Nacho Ambriz regresa a Club León

El profe Ambriz, quien llevaría al equipo a su mejor etapa, se presenta como director técnico de La Fiera por segunda ocasión

Redacción Notus29 septiembre, 2025

León, Irapuato.- Lo que comenzó como rumores se convirtió en oficial: Nacho Ambriz, quien llevaría al Club León a su mejor etapa con el campeonato en el Apertura 2020, Guard1anes 2020, regresa como director. La renuncia de Eduardo Berizzo trajo al mando a Ambriz para el siguiente juego contra el Toluca.

El Club León presentó al profe con la frase icónica de Terminator: “I’ll be back”. El entrenador dejó una vara muy alta tras su salida en 2021 y desde entonces, al parecer, no ha sido del todo superada. En su paso por La Fiera, dirigió 113 partidos, de los cuales logró 61 victorias, 23 empates y 29 derrotas.

Con una racha de 12 victorias consecutivas, un subcampeonato en el torneo Clausura 2019 y el campeonato en Guard1anes 2020, los aficionados celebran su regreso y afirman que ahora León está “en buenas manos”.

Coincidentemente, en el partido con el que selló su despedida del equipo se enfrentó a Toluca el 9 de mayo de 2021. En ese juego, La Fiera fue despedida por su rival en penales, dejando el marcador 2 a 4. Este podría ser el momento de redimir su resultado anterior.

Por ahora, León suma un total de 12 puntos en el Apertura 2025, ello como derivado de 3 partidos a favor, 3 empates y 5 en contra. Se espera que Ambriz lleve a La Fiera a una clasificación para la fase final del torneo.

