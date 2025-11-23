Conductor es asesinado a balazos en plena vía pública en Pénjamo

La víctima, identificada como Juan Carlos, fue atacada mientras circulaba rumbo a Abasolo; agresores lograron huir

D´Vinci23 noviembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato

La tarde de este sábado, el conductor de una camioneta GMC color dorado fue asesinado a balazos mientras circulaba sobre el bulevar Degollado, en la salida hacia el municipio de Abasolo.

Según los primeros reportes, sujetos armados que viajaban en otra camioneta se emparejaron con la víctima y abrieron dispararon en su contra.

El conductor, identificado preliminarmente como Juan Carlos “N”, recibió múltiples impactos de bala que le arrebataron la vida al instante.

Tras las llamadas realizadas al Sistema de Emergencias 911, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, personal militar y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada con cinta preventiva para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre el motivo de la agresión ni la identidad de los responsables, quienes lograron huir del lugar tras cometer el crimen. El hecho se suma a la serie de hechos violentos que han generado preocupación entre los habitantes de Pénjamo.

