Condenan a 60 años al asesino de la maestra Lupita de Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- Carlos Manuel, prófugo y cuarto responsable de la desaparición y muerte de la maestra Lupita de Irapuato en 2020, fue condenado a 60 años de prisión. La Fiscalía del Estado continúa investigando su relación con las fosas clandestinas localizadas en octubre de 2020 en el Barrio de San Juan, en Salvatierra, donde fueron recuperados los restos de 80 personas, entre ellas, Lupita.

Caso de desaparición de la maestra Lupita

Guadalupe Barajas Piña, profesora de primaria y madre de 32 años, fue vista por última vez el sábado 29 de febrero de 2020, cuando se encontraba de visita en la casa de sus padres, en Salvatierra. Al parecer, había salido a comparar alimentos para el almuerzo, pero nunca regresó.

De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, Guadalupe viajaba junto con Ulises, su acompañante, en una camioneta cuando fueron interceptados por cuatro hombres armados que circulaban en dos motocicletas, en el Barrio de San Juan; los agresores les cerraron el paso, los obligaron a descender del vehículo y posteriormente los privaron de su libertad. Desde entonces se desconoció el paradero de ambos.

Más tarde,https://notus.com.mx/encuentran-a-la-maestra-lupita-en-fosa-clandestina-de-salvatierra/ ese mismo año se ubicaron sus restos en un predio de la comunidad de Barrio de San Juan. Sin embargo, no fueron plenamente identificados hasta febrero del 2021. Los dictámenes periciales establecieron que tanto ella como Ulises habían perdido la vida a consecuencia de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Seguimiento y captura de los responsables

Después de varios meses de seguimiento, agentes de investigación criminal de la Fiscalía localizaron y detuvieron a Carlos Manuel el 8 de octubre en Celaya y trasladado al penal de Acámbaro bajo un dispositivo especial de seguridad, debido a su perfil de riesgo, en el que participaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

El 13 de octubre un juez le dictó sentencia de 60 años de prisión por la desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de ambas víctimas.

Con esta detención, los cuatro implicados en el caso se encuentran en prisión, luego de un prolongado proceso judicial que incluyó absoluciones, revocaciones, recursos de amparo e incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.