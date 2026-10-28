Choque de dos trenes en España deja 68 muertos y decenas de heridos

España.- Un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó 68 personas fallecidas y decenas de heridas este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, España, luego de que un convoy de Renfe impactara contra un tren de la compañía Iryo en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 horas, tiempo local, en las inmediaciones de Urda, entre Mora y Orgaz, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. De acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), se trató de un impacto por alcance entre los dos trenes.

¿Qué se sabe del accidente?

Los primeros reportes indican que uno de los trenes impactó contra la parte trasera del otro, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones. Algunos de ellos cayeron por un terraplén, lo que complicó las labores de rescate y el acceso de los equipos de emergencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha informó que, hasta las 14:00 horas, se habían contabilizado 68 personas fallecidas y varias personas heridas. El balance es provisional y puede cambiar conforme avancen las labores de atención e identificación de las víctimas.

Investigan las causas del choque

Las autoridades ferroviarias iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió la colisión. Adif informó que analiza sus sistemas y la secuencia de los hechos para identificar la causa del accidente.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó el choque. Aunque algunos reportes periodísticos mencionan la posibilidad de un error humano, esta hipótesis no constituye una conclusión definitiva de la investigación.

Suspenden circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía

Tras el accidente, Adif confirmó la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los trenes de esta línea quedaron detenidos en distintas estaciones, mientras se habilitaron puntos de atención para familiares y personas afectadas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Málaga.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia y elevó el nivel operativo para solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en apoyo de los equipos sanitarios, bomberos y personal de Protección Civil.

Las autoridades continúan con las labores de atención a las víctimas y la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.