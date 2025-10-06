Con la 4T todo es mejor

La llamada Cuarta Transformación ahora de la mano de Claudia Sheinbaum es el mejor partido de México

Redacción Notus5 octubre, 2025

Por el columpio

Entre más mienten, más les creen y entre más mentiras cada vez son la realidad de quienes deciden aceptar que ¿siempre hay otros datos o no?.

La llamada Cuarta Transformación ahora de la mano de Claudia Sheinbaum es el mejor partido de México y lo mejor que le ha pasado a los mexicanos.

Con la 4T se acabaron las masacres, los gasolinazos, la inseguridad, ya tenemos medicamentos y todos los adultos mayores reciben dinero, es decir, tenemos el mejor sistema político del mundo.

Gracias a MORENA, todo es mejor en México, quien diga lo contrario es porque está en contra y no conoce todo lo bueno que se ha generado, con grandes obras, sin deuda exterior, todo es mejor, gracias.

