Con la 4T todo es mejor

Por el columpio

Entre más mienten, más les creen y entre más mentiras cada vez son la realidad de quienes deciden aceptar que ¿siempre hay otros datos o no?.

La llamada Cuarta Transformación ahora de la mano de Claudia Sheinbaum es el mejor partido de México y lo mejor que le ha pasado a los mexicanos.

Con la 4T se acabaron las masacres, los gasolinazos, la inseguridad, ya tenemos medicamentos y todos los adultos mayores reciben dinero, es decir, tenemos el mejor sistema político del mundo.

Gracias a MORENA, todo es mejor en México, quien diga lo contrario es porque está en contra y no conoce todo lo bueno que se ha generado, con grandes obras, sin deuda exterior, todo es mejor, gracias.