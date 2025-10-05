Avanza Guanajuato en búsqueda y localización de personas desaparecidas

Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó avances significativos en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, como parte de una estrategia integral orientada a la transparencia, la colaboración y el respeto a la dignidad de las víctimas y sus familias.

De acuerdo con la institución, cerca del 90% de las personas desaparecidas en el estado han sido localizadas, resultado del trabajo conjunto entre autoridades, colectivos y familiares. Este porcentaje representa una disminución en los casos reportados y refleja la efectividad de los mecanismos de búsqueda implementados.

Durante los últimos siete meses, la FGEG identificó 27 nuevos sitios de hallazgo, entre fosas, pozos, minas, cuerpos de agua, basureros e inmuebles. La Fiscalía precisó que, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no todos los hallazgos se clasifican como “fosas clandestinas”.

La información sobre estos hallazgos se publica de manera actualizada en el portal oficial de la dependencia, con el objetivo de mantener un ejercicio de transparencia sin comprometer el debido proceso ni la protección de datos sensibles.

Como parte de sus acciones de fortalecimiento institucional, la FGEG ha desarrollado estrategias que combinan ciencia, tecnología y participación ciudadana, entre ellas las jornadas de toma masiva de muestras genéticas, estudios de progresión de edad, análisis de contexto para optimizar investigaciones y campañas como “Rostros que no se olvidan” y “La búsqueda nos une”, orientadas a la sensibilización y al uso de herramientas tecnológicas en la búsqueda de personas.

La Fiscalía mantiene también una colaboración permanente con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro Nacional de Identificación Humana y otras fiscalías estatales, además de sostener reuniones periódicas con colectivos de familiares para atender casos y fortalecer procesos de identificación.

En cuanto a resultados operativos de septiembre de 2025, la FGEG reportó la apertura de 14,171 carpetas de investigación, 1,248 carpetas judicializadas y 864 personas vinculadas a proceso penal, de las cuales 52 fueron por homicidio doloso. Además, se obtuvieron 245 sentencias condenatorias, entre ellas 8 por homicidio doloso, y se recuperaron más de 63 millones de pesos mediante 1,702 acuerdos reparatorios en beneficio de las víctimas.

Asimismo, se cumplieron 425 órdenes de aprehensión y 204 cateos, en acciones que, según la institución, reflejan el compromiso del Estado con la justicia, la verdad y la paz social en Guanajuato.