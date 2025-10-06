Chofer de autobús en Guanajuato quedó prensado por su propio vehículo

Guanajuato, Guanajuato.- Justo en los días de mayor concurrencia en la comunidad de La Sauceda, en domingo de tianguis, a un autobús le falló el freno de mano, se movió y prensó a su chofer contra una barda.

El accidente ocurrió este domingo. Mario Cortez, de 37 años, originario de Michoacán, conducía un autobús de turismo, procedente de San Miguel de Allende hizo con el pasaje un alto para que almorzaran, pues esta comunidad es famosa por sus fondas de comida tradicional casera mexicana.

El autobús tipo Irizar i6, con placas de circulación del estado de Texas, identificadas como 2MBP-371, con el número económico 6063, estaba estacionado de bajada, en dirección a la ciudad de Guanajuato. De repente se botó el freno de mano y comenzó a desplazarse sin control.

Mario había descendido para comer y vio cómo su bus se iba contra él y lo prensó contra una barda. El golpe le provocó una fractura expuesta. Elementos de Protección Civil y paramédicos del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) acudieron al lugar y tras maniobras de rescate liberaron al conductor. Ahí fue estabilizado para de ahí llevarlo al Hospital General de Guanajuato para recibir atención especializada.

El riesgo de tragedia fue grande debido a la gran cantidad de personas que acuden al tianguis dominical. El incidente sólo afectó al conductor.