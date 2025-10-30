Trinca Fresera busca aferrarse a la cuarta posición 

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera del Irapuato buscará afianzarse en el cuarto sitio de la tabla general y así lograr la calificación a la liguilla si es que vence al Tapatío aunado a ciertas combinaciones de resultados que se pudieran dar en el próximo fin de semana.

Tres equipos pelean el cuarto lugar del campeonato de la Liga de Expansión, Irapuato con 19 puntos, Tepatitlán con 18 y Mineros de Zacatecas con 17, siendo este último el rival que enfrentará el Irapuato en la fase regular.

Por su parte el Tapatío está obligado a sacar una victoria de la “fortaleza fresera” de la avenida Guerrero, puesto que una derrota los dejaría prácticamente eliminados de la fase de liguilla, ya que son siete equipos que buscan los puestos 7 y 8 de la clasificación general, y su pase a la fase final del campeonato.

La Trinca Fresera debe estar atenta en especial de dos jugadores tapatíos, Sergio Aguayo quien ha anotado 5 goles en el campeonato y Vladimir Moragrega el cual ha roto las redes de sus adversarios en cuatro ocasiones; ambos jugadores han anotado nueve de los 15 tantos de los tapatíos.

Por su parte el ataque fresero, el cuarteto goleador conformado por Pucheta, Doldán, Benjamín Sanches y J. Gamboa buscarán hacerse notar en el marcador, mientras que la defensiva irapuatense deberá de enderezar el camino ya que en los últimos dos encuentros permitió cinco goles en su puerta, después de haber conformado una solida defensa en los encuentros de las jornadas anteriores.

En fin, un encuentro que se vislumbra como un buen entremés en la recta final del campeonato, en donde la Trinca Fresera ha dejado en claro que la liga no erró al invitar a los freseros a participar en esta categoría y se ha asumido como un rival a temer por parte de sus oponentes y se enfila para ser protagonista en la fase final en busca del campeonato.