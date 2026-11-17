Irapuato, Guanajuato.- La carretera Irapuato-Silao presentó un cierre parcial en un carril derivado de un accidente vial. El incidente ha provocado una fuerte concentración de automóviles a la altura de la comunidad Lo de Juárez.

Al parecer, el avance del tramo es lento desde El Copal en dirección a Silao, por lo que la Secretaría de Seguridad del municipio pidió tomar precauciones.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, así como si hubo personas lesionadas. Sin embargo, reportes ciudadanos señalaron que en el percance estaría involucrada una camioneta de transporte de personal.