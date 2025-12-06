Con cannabis y alacranes: dotes medicinales de los mezcales de Mayra

Moroleón, Guanajuato.- Se siente un sabor ahumado, con un dejo a madera de bosque y queda un rico amargor en el paladar, seguido por el descongestionamiento de la garganta. Es un mezcalito del norte del país que toma del alacrán gigante que reposa en su interior un sabor entre agrio, amargo y dulce.

Mayra Gabriela Durán López, de Moroleón, es la curadora de esos mezcales que tienen una diversidad de tonos y que se prestan para maridajes varios: con quesos, con dulces, con fruta o de a solterito; eso sí, no son para shot: se toman de a poquito, en sorbos, sin anda que lo mancille.

-Fabrico mezcal, explica la entrevistada. Tengo diferentes preparaciones: con pulpa de chincuya, de maracuyá, de guayaba o Jamaica.

Son mezcales suaves, para el aperitivo, para degustar con alimentos o botana.

Los prepara con mezcal obtenido de agave espadín, con 48 grados de alcohol, pero tan bien curado que ni se siente. Tomado al natural deja un calorcillo en la garganta (dicen, me han platicado).

Los hay con crema de mazapán y crema de cannabis, al igual que reposado de cannabis. Ahora que, si vuestra merced quiere mostrar de Francia la elegancia, pruebe un mezcalito blanco natural (de plata, le llaman) con láminas de oro que le dan un tono rosado y un dejo a metal no oxidado.

Ingerir la bebida que tiene lámina de oro le camba el sabor al mezcal y es una especie de lujo.

Si tiene diabetes o quiere mejorar sus defensas contra el cáncer, no hay como el mezcal con víbora de cascabel.

Ahora, si quiere atenderse esa artritis que no le deja ir a la cantina por más chínguere, el mezcal con alacrán tiene un efecto analgésico que le quita o disminuye dolores articulares; si les duelen mucho sus huesos, les reduce el dolor

La entrevistada va explicando con fluidez la cualidad de cada uno de sus preparados:

-El mezcal con damiana es un afrodisíaco natural y sirve para estimular la circulación (claro: el flujo sanguíneo debe llegar a donde debe llegar), también ayuda a limpiar los riñones y sacar los cálculos renales.

-¿Cómo lo preparas?

-Me destilan el mezcal voy por él y yo me encargo de darle un toque especial y darle sabor y cualidades.

El mezcal procede de diferentes regiones del país y ella le integra el resto de los ingredientes.

-Dónde aprendiste?

-Conocí a una persona que me enseñó.

Mayra lleva tres años trabajando por su cuenta los preparados de ese mezcal. Le fascinan los alacranes gigantes de Durango y se siente orgullosa de preparar un producto natural cien por ciento mexicano:

Es natural, recalca, no hace daño ni deja cruda, te ayuda si eres diabético y si tienes ácido úrico alto y es más agradable tomarlo si tiene una pulpa o una mezcla.

El mezcal no se promueve mucho, indica al expresar su orgullo por darlo a conocer y disfrutar por aprender más.

Mayra estudió una carrera técnica pero no la ejerce.

Llega un cliente potencial y observa una botella. La entrevistada explica: es crema de mezcal con cannabis, le sirve para que no tenga insomnio y para las personas que no pueden ir al baño les sirve para que se les relaje su intestino; sirve también para curar dolores de cabeza causados por el estrés y estimula y desinflama el cerebro.

Ir por el mezcal de Mayra es como ir a la farmacia por medicamentos naturales. En ese caso, el que termina escribiendo garabatos es el paciente y no el médico.