Detienen a presunto vendedor de droga en San Antonio, Irapuato

El hombre de 25 años ocultaba más de 600 dosis de marihuana destinada para su distribución debajo de su chamarra

Daniela Solórzano6 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a un hombre en posesión de más de 633 gramos de marihuana, presuntamente destinada para su distribución en la colonia San Antonio.

El hecho ocurrió durante recorridos preventivos como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y del operativo Guadalupe-Reyes, sobre el bulevar Ciudad Real.

El personal operativo detectó a un individuo que adoptó una conducta evasiva al notar la presencia policial y en la inspección preventiva, se localizaron 25 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, ocultas debajo de su chamarra en una bolsa de plástico color negro.

El detenido fue identificado como Axel Benjamín “N”, de 25 años, residente de la colonia Los Encinos, en el mismo municipio.

La persona detenida y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Irapuato.

Daniela Solórzano6 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información