Detienen a presunto vendedor de droga en San Antonio, Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a un hombre en posesión de más de 633 gramos de marihuana, presuntamente destinada para su distribución en la colonia San Antonio.

El hecho ocurrió durante recorridos preventivos como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y del operativo Guadalupe-Reyes, sobre el bulevar Ciudad Real.

El personal operativo detectó a un individuo que adoptó una conducta evasiva al notar la presencia policial y en la inspección preventiva, se localizaron 25 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, ocultas debajo de su chamarra en una bolsa de plástico color negro.

El detenido fue identificado como Axel Benjamín “N”, de 25 años, residente de la colonia Los Encinos, en el mismo municipio.

La persona detenida y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Irapuato.