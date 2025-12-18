Atacan negocio en la Central de Abastos de Celaya, hay dos muertos y un herido

Celaya, Guanajuato.- Dos hombres perdieron la vida y uno más resultó lesionado tras un ataque armado ocurrido la mañana de este jueves en un negocio de compraventa de tomate y jitomate, ubicado en la Central de Abastos de Celaya.

El reporte se recibió alrededor de las 5:30 de la mañana al sistema de emergencias 911, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en la zona de ampliación del centro de abasto, a un costado de la avenida Constituyentes.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio, donde localizaron a tres hombres con heridas de bala afuera del establecimiento. Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron que dos de ellos aún presentaban signos vitales y los trasladaron a hospitales; sin embargo, uno falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar murió un hombre de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo quedó junto a un tráiler color naranja del que, presuntamente, se descargaba mercancía. El lesionado que sobrevivió sería un cliente que se encontraba en el sitio al momento de la agresión.

A menos de 50 metros, sobre la avenida Constituyentes, autoridades localizaron una motocicleta negra, marca Bajaj, línea Dominar 400, que se impactó contra un taxi. De manera preliminar, se indicó que la unidad podría haber sido utilizada por los responsables del ataque, quienes al circular en sentido contrario chocaron y abandonaron el vehículo para huir a pie.

Las zonas fueron acordonadas mientras agentes de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

El establecimiento ya había sido escenario de otro ataque armado el 13 de noviembre de 2024, en el que un hombre fue asesinado.

Hasta el momento, no se ha informado el motivo del ataque y las investigaciones continúan.

Responsables chocan con taxi en la huida.

Tras el ataque armado, los agresores huyeron en una motocicleta, pero al circular por la avenida Constituyentes, a la altura del puente vehicular con dirección a la colonia Jardines de Celaya, se impactaron contra un taxi y cayeron al suelo; enseguida realizaron disparos al aire para evitar ser detenidos, abandonaron la unidad y escaparon corriendo.