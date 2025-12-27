Comunidades de Irapuato tendrán acceso a energía limpia con calentadores solares

Irapuato, Guanajuato.- Con el compromiso de transformar la vida diaria de las familias que viven en las comunidades rurales y zonas vulnerables, el Gobierno de Irapuato avanza con el programa “Instalación y Supervisión de Calentadores Solares”, una acción que impulsa el acceso a energía limpia, fortalece la economía familiar y mejora el entorno social.

A través de la Dirección de Desarrollo Rural, y en coordinación con la Secretaría del Nuevo Comienzo, se instalarán más de mil 800 calentadores solares, una inversión con impacto directo en la salud, bienestar y autonomía de las familias.

Jorge Lizama Ibarra, director de Desarrollo Rural, destacó que este esfuerzo representa un cambio real en la vida de las comunidades, gracias al trabajo conjunto con la Dirección de Obra Pública, que ha acompañado la integración técnica, supervisión e instalación.

“Hace aproximadamente 10 días arrancamos con la instalación, en un trabajo transversal con la Dirección de Obra Pública, porque ellos nos han ayudado y asesorado en la integración del expediente técnico, así como en la supervisión e instalación de los calentadores. Trabajando de la mano, nuestras comunidades rurales han resultado beneficiadas; se instalarán más de mil 800 calentadores”, detalló.

Este programa genera impactos directos y duraderos en cientos de familias, entre ellos:

Ahorro económico inmediato, al disminuir el consumo de gas, leña u otros combustibles para calentar agua.

Hogares más saludables, al evitar la quema de leña dentro de las viviendas, reduciendo enfermedades respiratorias.

Transición hacia energías limpias, contribuyendo a mitigar el cambio climático y promoviendo un entorno más sostenible.

Hasta ahora, las comunidades beneficiadas son: Tomelópez, Rivera de Guadalupe, Santa Elena de la Cruz, Lo de Sierra, San Vicente, San Nicolás Temascatio, Rancho Nuevo de Yóstiro, Purísima de Covarrubias, San Cristóbal, Valencianita, Colonia La Soledad y El Copalillo.

Lizama Ibarra informó que existe una lista creciente de solicitudes para el próximo año, lo que refleja el interés de más familias por sumarse a un programa que está demostrando resultados tangibles y cambios positivos en la vida comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato fortalece el eje Tu Entorno Renovado, parte del Programa Municipal y de la Estrategia Irapuato 27, reafirmando la visión de construir un municipio funcional, atractivo y sostenible, donde cada comunidad avance con paso firme hacia un mejor futuro.