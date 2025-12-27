Abandonan cuerpo con signos de tortura en San José de Temascatío

Maniatado y con impactos de bala, un hombre sin vida fue encontrado en el puente del río Temascatío

Redacción Notus27 diciembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- En San José de Temascatío, Salamanca, el cuerpo de un hombre fue localizado. Maniatado y con impactos de bala, además de signos de tortura, la víctima fue abandonada en el puente del río Temascatío, aledaño a la carretera Salamanca-León.

Habitantes de la zona reportaron a la policía el hallazgo de una persona, por lo que las autoridades se movilizaron. Al llegar, localizaron al hombre sin vida, al parecer, ejecutado a balazos.

Como parte del protocolo y para resguardar el cuerpo, se delimitó el área mediante una cinta amarilla. La Fiscalía del Estado y el Servicio Médico Forense fueron notificados y arribaron para la apertura de la carpeta de investigación y el traslado del cadáver para su necropsia.

