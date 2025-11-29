Comunicadores regiomontanos emprenden campaña contra Xolos

Monterrey, Nuevo León.- “A como dé lugar”, comunicadores de Monterrey emprenden campaña para que la estrella del fútbol del equipo Xolos de Tijuana Gilberto Mora no juegue el próximo juego de vuelta de los cuartos de final en contra de los Tigres.

Los comunicadores mencionaron que, tras una denuncia anónima, la cual sostenía que, según la ley federal del trabajo, un menor de edad no puede trabajar después de la 10 de la noche, y el partido está pactado para que comience a las 9 de la noche en el estadio Volcán en Monterrey.

Los comunicadores al parecer emprendieron una serie de llamadas a funcionarios para verificar si esto era verdadero, entre ellos, realizaron entablaron comunicación con el Gobernador del Estado de Nuevo León Samuel García, el cual al parecer dijo a los comunicadores que revisaría el caso.

Así mismo, realizaron aparentemente, una llamada al número de denuncia anónima de la Secretaría del Trabajo, en donde les informaron que dicha denuncia debe de formularse directamente en la dependencias.

Los comunicadores mencionaron al aire que, si logran que el jugador baluarte de los Xolos no juega el próximo partido, es casi como meter un gol a favor de los Tigres, pues esto quitaría presión a la defensa felina que se vio menguada por el ataque tijuanense encabezado por Mora.

Aunado a esto al parecer el equipo Tigres está preparando una apelación ante la Liga MX para revisar una posible alineación indebida dado que el futbolista jugó en el juego de ida de los cuartos de final, juego que comenzó a las 11 de la noche, 9 local, sin embargo, hasta el momento ni los clubes involucrados, ni la liga han fijado una postura oficial ante este caso.