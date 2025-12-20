Comerciante de Silao lleva 5 días desaparecido

Felipe Arturo, comerciante ubicado en la zona de Los Portales, no ha sido localizado

Redacción Notus20 diciembre, 2025

Silao, Guanajuato.- Felipe Arturo Rojas Dávalos, comerciante de Los Portales en Silao, fue visto por última vez el 15 de diciembre. Amigos y familiares piden alguna pista que les ayude a dar con su paradero.

El hombre de 39 años tiene complexión robusta, tez morena clara, además de medir 1.84 metros. Cara redonda, nariz chata, labios medianos, mentón ovalado, boca mediana, cejas pobladas ojos café claro y cabello negro, corto y quebrado son sus características.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en la rodilla izquierda debido a una operación, un lunar tipo verruga en el ojo izquierdo en el párpado, una marca de nacimiento tipo mancha en el pie izquierdo que abarca desde la planta hasta el empeine, además de manchas oscuras en el cuello.

Al parecer, alertaron a la familia de un posible avistamiento, sin embargo, no era él. Sus seres queridos temen que pueda ser víctima de algún delito. Todos lo buscan esperando que llegue sano y salvo a casa.

