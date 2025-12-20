En tierra purépecha-chichimeca conmemoran 202 años de soberanía guanajuatense

Guanajuato, Guanajuato.- El espacio donde se encuentra la glorieta Santa Fe fue dominio purépecha hasta el siglo XVI; los cerros que se ven al fondo fueron antes territorios otomíes y chichimecas. Ahí se recordó que el 20 de diciembre de 1823, Guanajuato -voz purépecha- acordó ser estado libre y soberano y adherirse al pacto federa al firmar el Acta Constitucional de la Nación Mexicana.

En el acto conmemorativo, celebrado en la glorieta Santa Fe, nombre impuesto por los invasores españoles y que no logró quitar el de Quanax Huato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo:

“Hoy celebramos 202 años de historia, de orgullo, de libertad y de trascendencia. Guanajuato no es solo un estado, es el alma de nuestro país. Aquí nació México, aquí se encendió la chispa de la independencia y aquí se consolidó el federalismo”.

Recordó que el 20 de diciembre de 1823 Guanajuato se adhirió al Acta Constitucional de la Nación Mexicana. Dijo que fue el primer estado en enlistarse para formar parte de la Federación, hecho que reafirmó su vocación republicana y su papel protagónico en la construcción del país. Sin embargo, no fue el primero, pero sí de los primeros.

El discurso destacó que Guanajuato ha sido protagonista de los momentos más relevantes de la historia nacional: desde la Guerra de Independencia, la defensa de la República, hasta la consolidación democrática.

Citó nombres de personajes de la historia estatal: Luis Cortázar y Rábago, Elena Torres Cuéllar, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, María Ignacia “La Güera” Rodríguez, María Josefa Marmolejo de Aldama y las mujeres insurgentes de Pénjamo, entre muchas otras.

También destacó el significado de la Bandera del Estado, cuyo escudo representa valores como la fe, la fortaleza y la identidad de una tierra que no se rinde y que mira al futuro con esperanza.

Niños que leyeron una semblanza histórica, citas a la lucha municipalista del 2 de enero de 1946 y el recuerdo de la conmemoración de 80 años de la matanza en la plaza de León y el anuncia de la conmemoración del centenario de la Guerra Cristera.

No explicaron que tras los primeros años del México Independiente, el 17 de junio de 1823 se publicó la convocatoria para elegir el nuevo Congreso Constituyente. El diputado Miguel Ramos Arizpe, quien había participado en la elaboración de la Constitución de Cádiz, impulsó el sistema federal como el modelo político más viable.

Este congreso declaró la república federalista mediante el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, fechada el 1 de noviembre de 1823. En ella se sentaron las bases para la redacción de la Constitución de 1824; se declaró que la nación adoptaría la forma de una República representativa popular federal y se conformaría por 18 estados, entre ellos Guanajuato, que fue de los primeros en firmarla. El poder que se replicaría en cada uno de ellos y continuaría dividido en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

El acto fue el paseo por una historia criolla y mestiza, justo en una zona de raíces purépechas, antes ocupadas por otomíes que le pusieron por nombre “Paxtitlán” (lugar de pastos), tras tomar un territorio plagado de cuevas ceremoniales, donde chichimecas dejaron huella con pinturas rupestres, en esa zona que llamaron “Mo-o-ti”. Fue el día de recordar al estado que aglutina a una historia escrita en español, pero siempre invadida por los nombres en lenguas originarias.

