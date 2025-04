Colocan señalamientos en cuerpos de agua para evitar tragedias en vacaciones

Irapuato, Guanajuato.- Para cuidar de la ciudadanía durante este periodo vacacional, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocó señalética en cuerpos de agua para advertir a la población el riesgo que con lleva ingresar a ellos, sobre todo en la temporada vacacional donde incrementan el número de visitantes a estos sitios.

Israel Martínez Negrete, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos enfatizó que, el propósito de la campaña preventiva es concientizar a la ciudadanía para que respeten y sigan al pie de la letra las recomendaciones gráficas que se colocan, para que no utilicen estos lugares como centros de diversión y prevenir algún incidente.

“La intención de colocar la señalética respectiva en los cuerpos de agua, es para que tenga conocimiento las personas que no son viables para nadar, ni acercarse a pescar; esos señalamientos serán restrictivos, se van a dejar todo el periodo de vacaciones y pedimos a las personas que no los retiren y no los alteren por favor; sigan las medidas de seguridad que estamos dando por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil”, puntualizó.

El Coordinador Municipal de Protección Civil añadió que, durante esta temporada de calor y todavía sin la presencia de lluvias, los cuerpos de agua, como canales y ojos de agua, son lugares altamente peligrosos debido a la gran cantidad de fango que se acumula, situación que puede derivar en una tragedia para las personas que pretendan ingresar.

Los señalamientos preventivos se colocaron en los ojos de agua localizados en la comunidad de Santa Bárbara, Rancho Grande, Libramiento Norte, canal de Coria, así como en el arroyo Santa Rita en su paso por la comunidad de Carrizal Grande.

Como parte de las acciones preventivas, personal de la corporación invita a vecinos de comunidades y colonias colindantes con cuerpos de agua a que no modifiquen bordos de ríos y canales, para construir los conocidos “pasos de hormiga” que, pueden derivar en contingencias y afectaciones al patrimonio de la población, durante el temporal de lluvias.

Durante los días jueves y viernes de la Semana Santa, personal de Protección Civil y de Bomberos de Irapuato, intensificará las supervisiones en la presa de La Purísima, en la zona geográfica colindante, para advertir a los visitantes los potenciales riesgos que implican ingresar al agua.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a la población a seguir las medias de prevención y, en caso de alguna contingencia, hacer uso responsable del Sistema de Emergencias 911.