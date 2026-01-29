“México tiene una maravillosa e inteligente líder”: Trump

El presidente evidenció su “buena relación” con la mandataria Claudia Sheinbaum y expresó que los mexicanos deberían estar contentos por tenerla como líder

Redacción Notus29 enero, 2026

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump elogió a la mandataria Claudia Sheinbaum a través de una publicación en redes. “México tiene una maravillosa e inteligente líder. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, expresó después de haber sostenido una llamada con Sheinbaum en la que, según los funcionarios, se avanzó en temas comerciales y la lucha contra el narcotráfico.

Trump declaró que pronto volverían a hablar, dando posibilidad a la programación de reuniones en cada país. Asimismo, destacó que la “buena relación” de México y Estados Unidos, centrándose en la frontera y cuestiones de interés común.

Por su parte, la presidenta confirmó que su conversación había sido exitosa y acordaron seguir trabajando en conjunto. También mencionó que tuvo la oportunidad de saludar a la esposa del líder estadounidense, a quien conoció durante su última visita a Washington.

