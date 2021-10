¡Coldplay en Guadalajara, Monterrey y CDMX! La banda anuncia gira mundial

Ciudad de México

En la víspera de su nuevo álbum, “Music Of The Spheres”, Coldplay anunció hoy una gira mundial en estadios para el 2022, donde el Estadio Akron en Guadalajara será una de sus paradas.

El “Music Of The Spheres World Tour” comienza el 18 de marzo de 2022 con el primer concierto de la banda en Costa Rica, antes de viajar a República Dominicana, México, USA, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y el Reino Unido.

En México, Coldplay se presentará en el Estadio BBVA en Monterrey el 25 de marzo; en el Estadio Akron en Guadalajara el 29 de marzo y en el Foro Sol de la CDMX el 3 de abril de 2022.

Los boletos para Coldplay en México estarán a la venta para el público en general el jueves 21 de octubre a las 11.00 am en www.ticketmaster.com.mx. Por el momento se desconoce el precio de los accesos al concierto, pero en cualquier momento los organizadores lo compartirán.

La preventa exclusiva para todos los tarjetahabientes Citibanamex comienza el martes 19 de octubre a las 11:00 am y termina a la media noche del miércoles 20 de mayo.

Cabe señalar que el show será alimentado por energía 100% renovable y promete reducir las emisiones del tour en un 50%; además, un árbol será plantado por cada entrada vendida. En 2019, Coldplay se comprometió a que en la medida de lo posible, sus futuras giras fueran lo más beneficiosas para el medio ambiente.

Sobre la gira, la agrupación señaló: “Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos planeado esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos. Al mismo tiempo, somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática”.

“Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora. Si quieres venir a uno de los espectáculos y cantar con nosotros, estaremos muy emocionados de verte”, agregó.

Fechas del “Music Of The Spheres World Tour 2022” de Coldplay:

MARZO

18: San Jose, CR – Estadio Nacional (Support: TBA)

22: Santo Domingo, RD – Estadio Olímpico (Support: TBA)

25: Monterrey, MX – Estadio BBVA (Support: H.E.R.)

29: Guadalajara, MX – Estadio Akron (Support: H.E.R.)

ABRIL

3: Mexico City, MX – Foro Sol (Support: H.E.R.)

23: Santa Clara, CA – Levi’s Stadium (Support: H.E.R.)

26: Los Angeles, CA – SoFi Stadium (Support: H.E.R.)

MAYO

3: Phoenix, AZ – State Farm Stadium (Support: H.E.R.)

6: Dallas, TX – Cotton Bowl Stadium (Support: H.E.R.)

8: Houston, TX – NRG Stadium (Support: H.E.R.)

28: Chicago, IL – Soldier Field (Support: H.E.R.)

JUNIO

1: Washington, DC – FedExField (Support: H.E.R.)

4: East Rutherford, NJ – Metlife Stadium (Support: H.E.R.)

8: Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field (Support: H.E.R.)

11: Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium (Support: H.E.R.)

14: Tampa, FL – Raymond James Stadium (Support: H.E.R.)

JULIO

2: Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Support: H.E.R.)

3: Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Support: H.E.R.)

8: Warsaw, PL – PGE Narodowy (Support: H.E.R.)

10: Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Support: London Grammar)

12: Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Support: H.E.R.)

16: Paris, FR – Stade de France (Support: H.E.R.)

17: Paris, FR – Stade de France (Support: H.E.R.)

AGOSTO

5: Brussels, BE – King Baudouin Stadium (Support: H.E.R.)

6: Brussels, BE – King Baudouin Stadium (Support: H.E.R.)

12: London, UK – Wembley Stadium (Support: H.E.R.)

13: London, UK – Wembley Stadium (Support: H.E.R.)

16: London, UK – Wembley Stadium (Support: London Grammar)

23: Glasgow, UK – Hampden Park Stadium (Support: H.E.R.)

SEPTIEMBRE

10: Rio De Janeiro, BR – Rock in Rio Festival