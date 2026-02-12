Cobijan panistas a Lorena Alfaro en tema de remodelación del estadio

Guanajuato, Guanajuato.- Panistas integrantes de la comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública votaron por el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo que buscaba exhortar a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, para que a través de la Dirección General de Obras Públicas elaborara un informe detallado de la totalidad de las etapas de planeación, presupuestación y ejecución con motivo de los trabajos de remodelación del estadio de Irapuato Sergio León Chávez.

De esa manera la irapuatense no enfrentaría los cuestionamientos de la oposición, especialmente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Uno de los temas sí aprobados por la comisión fue el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que tiene como propósito mejorar la administración del suelo, uso del agua, protección de riesgos y el uso de ventanillas electrónicas.

Sobre la solicitud de prórroga que formula la encargada del despacho de la Dirección General de Medio Ambiente del municipio de León, para la entrega de información adicional relativa a la propuesta de punto de acuerdo para que remitan diversa información relacionada con la presa del Palote se acordó otorgarla por un plazo de 15 días hábiles.

También se dio cuenta y se aprobó la metodología de análisis de dos iniciativas. La primera plantea cambios al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato con el objeto de incorporar de manera expresa la concurrencia en materia de tratamiento y disposición de aguas residuales, garantizando que tanto el Ejecutivo estatal como los municipios cuenten con bases normativas claras para planear, operar y supervisar la infraestructura hidráulica.

Para su estudio se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal. Además, se remitirá para opinión a los ayuntamientos, a los organismos operadores municipales, a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, a la Consejería Jurídica y al Instituto de Investigaciones Legislativas.

La otra, una propuesta para que se expida la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que establece un marco jurídico integral para garantizar el derecho a la vivienda digna mediante la creación de un procedimiento claro, uniforme y técnicamente sustentado que permita transformar asentamientos informales en zonas plenamente incorporadas al orden urbano.

La iniciativa se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas el estudio de impacto presupuestal, y se enviará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Secretaría del Nuevo Comienzo, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas, al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado, a la Consejería Jurídica, al Instituto de Investigaciones Legislativas y a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Guanajuato.

Todos los entes consultados contarán hasta el 13 de marzo para enviar sus comentarios y por el mismo periodo estarán habilitadas ligas en el portal de internet para consulta y participación ciudadana.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Luz Itzel Mendo González (presidenta), Angélica Casillas Martínez y Carolina León Medina, así como los diputados José Erandi Bermúdez Méndez y Luis Ricardo Ferro Baeza.