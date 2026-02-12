Entregan apoyos alimentarios y nuevo parque recreativo en Cortazar y Jaral del Progreso

Cortazar/Jaral del Progreso, Guanajuato.- La alimentación saludable y los espacios dignos para la convivencia familiar se fortalecen en el estado. Durante una gira de trabajo en los municipios de Cortazar y Jaral del Progreso, el Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, encabezó la entrega de apoyos alimentarios para más de mil niñas y niños, así como la inauguración de un parque recreativo que transforma el entorno de la comunidad Mogote del Gallo.

En el primer evento, realizó la entrega del Proyecto de Inversión por un monto de 146 mil 547 pesos, que beneficia a Mil 090 niñas y niños de 19 comedores comunitarios, en la modalidad de compra de productos perecederos que complementan los menús con frutas y verduras frescas de temporada, además del fortalecimiento del programa en el rubro de mejoramiento de los espacios alimentarios y su operatividad.

“Estamos convencidos de que una buena alimentación es la base para que nuestras niñas y niños crezcan sanos, fuertes y con mejores oportunidades. A través de la estrategia de la Superliga de la Salud seguimos impulsando acciones que fortalecen los desayunos escolares en los 46 municipios del estado, porque cuidar su nutrición es cuidar su futuro”, expresó, Borja Pimentel.

El Proyecto de Inversión es un procedimiento establecido para fortalecer la operación del programa alimentario en coordinación con los 46 Sistemas Municipales DIF, garantizando que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

Posteriormente, en el municipio de Jaral del Progreso, Borja Pimentel acompañado de autoridades municipales, inauguró el Parque Recreativo de la comunidad Mogote del Gallo, obra realizada con una inversión estatal de 119 mil 659 pesos.

El espacio fue equipado con ejercitadores como: caminadora doble, movimiento de cintura, brazo y espalda, abdominales doble, así como juegos infantiles como sube y baja para cuatro niños, columpios para cuatro menores y resbaladilla con capacidad de cuatro a seis niñas y niños.

En su intervención, señaló que este proyecto es resultado del trabajo conjunto con la comunidad; “para el Sistema DIF Estatal es un gusto estar aquí inaugurando este parque recreativo, que es resultado del trabajo comunitario, del esfuerzo compartido y del compromiso de todas y todos ustedes por mejorar su entorno. Hoy entregamos este equipamiento para garantizar una sana convivencia y fomentar la actividad física en niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores”, afirmó.

Destacó, además, que esta acción forma parte de la estrategia Red Móvil de la Gente, programa que impulsa la participación social y fortalece el tejido comunitario. “La Red Móvil de la Gente no solo es una red de apoyo, es el reflejo de lo que somos como comunidad para generar personas unidas y comprometidas en mejorar la calidad de vida de nuestras familias; desde el DIF Estatal seguiremos brindando herramientas, capacitación y atención para fortalecer a las comunidades”, concluyó.