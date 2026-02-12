Autoridades investigan hallazgo de 2 cuerpos en río Silao

Cerca de la localidad El Coecillo, dos personas maniatadas y con huellas de violencia fueron encontradas por habitantes aledaños

Redacción Notus12 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades investigan el hallazgo de dos cuerpos con visibles signos de violencia a un costado del río de Silao, cerca de la localidad de El Coecillo, en Irapuato. Las personas localizadas sin vida fueron encontradas amordazadas, con impactos de bala y maniatadas, según el reporte.

La policía municipal atendió el llamado de habitantes aledaños que pasaban por un camino de terracería sobre la presencia de las víctimas. Una de ellas sobresalía en el terreno, mientras que la otra se encontraba dentro del bordo del río. Los paramédicos descartaron que ambas tuvieran signos vitales.

La zona fue acordonada para resguardar los cuerpos mientras llegaba el SEMFO y la Fiscalía del Estado. Las víctimas permanecieron en calidad de desconocidas y serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.

