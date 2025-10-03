Momia con sombrero: la figura que Guanajuato dio a la charamusca

Guanajuato, Guanajuato.- La charamusca es un dulce hecho con piloncillo se elabora en muchas partes del país. En cada lugar ha ido adaptando una figura. En Zacatecas le dan forma de personas, llamadas “los monos”; en Aguascalientes, le daban también forma de figura humana adornado con zarapes pequeños y un sombrero; y en Guanajuato adoptaron la figura típica de las momias.

Es la lección que dejó el libro “Charamuscas 1946: de Aguascalientes a Guanajuato, un viaje en el tiempo”, obra de Fernando García Garnica, un homenaje a la charamusca, a las poblaciones que forjaron esa historia compartida y a las remembranzas que han resistido el paso del tiempo.

El autor del libro comentó que cuando era niño, su padre lo llevaba de Aguascalientes a Guanajuato y traía a esta ciudad el dulce típico para compartir.

Nacido en Toluca, García Garnica es economista; docente en Economía, Comercio Internacional y otras materias; ha sido servidor público en distintas dependencias y ha escrito diversos libros. Uno de ellos es el texto presentado en el Congreso del Estado, en el que se mezcla historia con añoranzas personales.

Lo interesante es entender cómo la ciudad de Guanajuato imprimió su sello a una tradición nacional y así surgieran las famosas momias de charamusca.

El director general de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato, Alberto Macías Páez, comentó que este día se celebraban 10 años de Charlas de Café en el Congreso del Estado.

Macías Garnica describió el recorrido desde su historia de la imagen de esos dulces típicos, elementos clave en su infancia y la conexión con su padre. También reconoció el esfuerzo de las personas que elaboran dichas artesanías por necesitarse esfuerzo, conocimiento y una fortaleza en las manos para aguantar el calor existente para su creación.

Los participantes cuestionaron la importancia de las charamuscas para la identidad guanajuatense, la dificultad para trabajar ese dulce que lo convierte en una artesanía, además de agradecer la invitación de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato a participar en el diálogo y compartir los recuerdos que crean identidad y pertenencia en la entidad.

En el evento estuvieron presentes Fernando Macías Garnica, autor del libro; Alberto Macías Páez, director general de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato; familiares del autor y público en general.