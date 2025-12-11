Designan a nuevos integrantes de la PRODHEG

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado designó a María del Rocío Vargas León y Ernesto Ramírez Balderas como integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), quienes ocuparán el cargo por el término de tres años, a partir de que rindan protesta.

La morenista Plásida Calzada Velázquez, autora del dictamen indicó que tuvieron dos ternas de profesionistas, la primera integrada por Víctor Hugo Ramírez Nieto, María del Rocío Vargas León y por Emilio Iván Serrato Alfaro; la segunda terna estaba integrada por Ma. Isabel Llamas Andrade, Francisco Javier Soto Tejeda y Ernesto Ramírez Balderas.

Agregó que todos los referidos cumplieron de manera formal los requisitos que se señalaron en la convocatoria que emitió la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas Ana María Esquivel Arrona y María Eugenia García Oliveros.

Al realizarse la votación correspondiente, las personas elegidas fueron Vargas León y Ramírez Balderas.