Cierres y ajustes viales por trabajos en la línea de riego en la capital

El anuncio de continuidad de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, específicamente en Pastitos comenzará el próximo lunes

Velio Ortega24 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Para dar continuidad a los trabajos de mantenimiento en la línea de riego en la especialmente en la zona conocida como “Pastitos”, la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte, realizará cierres viales y ajustes a la circulación en distintos puntos de la ciudad durante los próximos días, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar vías alternas.

El lunes 26 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, se realizará el cierre total de la calle Ashland (Nieto Piña), el cual permanecerá vigente hasta el miércoles 28 de enero a las 9:00 de la mañana, debido a estas labores.

Asimismo, a partir de las 9:00 a.m. del lunes 28 al viernes 30 de enero a las 9:00 a.m., la circulación vehicular en ambos sentidos de la Glorieta UNESCO se verá reducida a un solo carril, como parte de los mismos trabajos.

De igual manera, a partir de las 9:00 de la mañana del miércoles 28 de enero y hasta las 9:00 de la mañana del viernes 30 de enero, se mantendrá cerrada la circulación en Banqueta Alta, a la altura de la Glorieta UNESCO. Durante este periodo, la circulación y el retorno se dirigirán hacia la Glorieta Universitaria.

Como vías alternas, se recomienda a las y los automovilistas utilizar la calle Ave María o Pozuelos, así como salir con tiempo y atender las indicaciones del personal operativo.

Velio Ortega24 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información