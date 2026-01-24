Cierres y ajustes viales por trabajos en la línea de riego en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Para dar continuidad a los trabajos de mantenimiento en la línea de riego en la especialmente en la zona conocida como “Pastitos”, la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte, realizará cierres viales y ajustes a la circulación en distintos puntos de la ciudad durante los próximos días, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar vías alternas.

El lunes 26 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, se realizará el cierre total de la calle Ashland (Nieto Piña), el cual permanecerá vigente hasta el miércoles 28 de enero a las 9:00 de la mañana, debido a estas labores.

Asimismo, a partir de las 9:00 a.m. del lunes 28 al viernes 30 de enero a las 9:00 a.m., la circulación vehicular en ambos sentidos de la Glorieta UNESCO se verá reducida a un solo carril, como parte de los mismos trabajos.

De igual manera, a partir de las 9:00 de la mañana del miércoles 28 de enero y hasta las 9:00 de la mañana del viernes 30 de enero, se mantendrá cerrada la circulación en Banqueta Alta, a la altura de la Glorieta UNESCO. Durante este periodo, la circulación y el retorno se dirigirán hacia la Glorieta Universitaria.

Como vías alternas, se recomienda a las y los automovilistas utilizar la calle Ave María o Pozuelos, así como salir con tiempo y atender las indicaciones del personal operativo.