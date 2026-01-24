Detienen a presunto narcomenudista y otro con orden de aprehensión

Guanajuato, Guanajuato.- En hechos distintos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a dos personas; una por la posesión de más de 80 dosis de presunta droga cristal y otra con orden de aprehensión vigente.

Las detenciones se derivaron de los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia, que se llevan a cabo en colonias y comunidades del municipio para inhibir la comisión de faltas administrativas y delitos.

Primer hecho, se registró cuando la Policía Municipal patrullaba por la calle Alhóndiga, cuando a la altura del callejón El Zangarro, fueron interceptados por un ciudadano, quien reportó a un masculino y una femenina que transitaban con un canino de color gris con blanco, atado con un lazo, el cual intentó morderlo a la altura de la pantorrilla.

El ciudadano refirió que la pareja reaccionó agresiva cuando les pidió que tomaran precauciones y utilizaran medidas de protección para el animal, por lo que pidió el apoyo de la autoridad para emitir las recomendaciones correspondientes.

Al realizar el recorrido en la zona, los elementos ubicaron a las personas señaladas sobre la calle Dos Ríos, y al entrevistarse para emitir las recomendaciones correspondientes, el masculino comenzó a comportarse agresivo.

Conforme a protocolos se realizó una inspección preventiva, y al hombre se le localizaron dos bolsas de plástico transparentes que contenían una sustancia cristalina granulada con características similares a la droga conocida como cristal. Por lo anterior, el hombre de 44 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La segunda detención se registró en las ex canchas de Las Momias, luego de que los uniformados recibieran un reporte sobre la presencia de un sujeto ajeno al lugar y observando los vehículos estacionados.

Al ubicar al reportado se le informó el acto de molestia y como medida preventiva se verificaron sus datos en el sistema, el cual arrojó que el joven de 20 años de edad, contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de robo y privación de la libertad, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso de mantener la presencia policial y atender los reportes ciudadanos de manera inmediata para dar resultados a las y los guanajuatense.