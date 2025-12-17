Cierres viales comenzarán a más tardar a media noche si fracasa reunión

México.- La alianza entre productores y transportistas de los movimientos MAC y ANTAC reafirmaron que los bloqueos carreteros son un hecho si el gobierno no atiende sus problemáticas. La reunión está pactada a las 7 de la tarde, por lo que las movilizaciones se harán el día de hoy a más tardar a media noche.

”Ya sea que nos retiremos de las carreteras como que las detengamos”, comentaron los afectados, agregando que sólo se retirarán cuando ambos sectores reciban las soluciones demandadas.

Alrededor de 28 estados de la república se mantiene alertas en los puntos; Zacatecas, Chihuahua, Sonora son algunos de los estados que destacaron que están preparados.

Peticiones base que deben cumplirse para evitar manifestaciones: