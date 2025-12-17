Manuel Doblado incrementa la recaudación del predial en 2025

Manuel Doblado, Guanajuato.- El municipio de Manuel Doblado registró un incremento significativo en la recaudación del impuesto predial, lo que representa mayores recursos para atender servicios públicos y realizar obras en beneficio directo de la ciudadanía.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 se recaudaron 9 millones 198 mil pesos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 11 millones 435 mil pesos, lo que representa un aumento del 24 por ciento en comparación con el año anterior.

Al respecto, Juan Bonilla, director de Catastro del municipio, explicó que estos recursos ya se encuentran disponibles y se destinaron de manera inmediata a diferentes rubros prioritarios para la población. Detalló que el ingreso por predial se utiliza para fortalecer servicios como alumbrado público, recolección de basura y servicio de limpia, así como para la realización de obras públicas, principalmente de carácter pequeño, que son designadas por el presidente municipal Adolfo Alfaro.

Asimismo, señaló que estos recursos permiten al municipio cumplir con su aportación en proyectos de obra que se realizan de manera conjunta con los gobiernos estatal y federal, lo que facilita la ejecución de infraestructura en beneficio de la comunidad.

“El impuesto predial se traduce en beneficios directos para los ciudadanos. Tal vez no se cubren todas las necesidades, pero se busca la manera de atender las más prioritarias”, destacó el funcionario.

Con este incremento en la recaudación, el gobierno municipal de Manuel Doblado reforzó su capacidad financiera y su compromiso de mejorar los servicios y la calidad de vida de la población.