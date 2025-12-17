Realizan Reunión Regional de Prevención en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Con el objetivo de presentar los Cierres de Metas Municipales de Prevención 2025 y fortalecer la coordinación interinstitucional, se llevó a cabo la Reunión Regional de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz en el municipio de Huanímaro.

Durante la jornada se destacaron los esfuerzos conjuntos entre las distintas dependencias participantes, subrayando la importancia del trabajo colaborativo para consolidar estrategias eficaces de prevención en los municipios que integran la región. Asimismo, se reafirmó el compromiso de mantener una coordinación permanente que permita avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el próximo año.

En el encuentro participaron representantes de los municipios de Huanímaro, Cuerámaro, Pénjamo, Abasolo, Valle de Santiago y Pueblo Nuevo, quienes compartieron experiencias, avances y retos en materia de prevención social.

El evento contó con la presencia de la Lic. Laura Villalpando Arroyo, quien fungió como anfitriona y ofreció un mensaje de bienvenida, en el que resaltó la importancia del trabajo regional y el compromiso de los municipios para seguir impulsando acciones coordinadas que fortalezcan la prevención y la paz social.

El trabajo articulado entre municipios y dependencias busca consolidar una estrategia regional en busca fortalecer la prevención social y mejorar las condiciones de seguridad y bienestar para la población.