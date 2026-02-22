Cierran el Parque Irekua por fuertes ráfagas de viento

Irapuato, Guanajuato.- Debido a las intensas ráfagas de viento registradas en las últimas horas y como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, autoridades municipales informaron el cierre temporal del Parque Irekua hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado oficial, se señaló que la decisión responde al compromiso de proteger a todas y todos los visitantes ante posibles riesgos derivados de la caída de ramas, objetos sueltos u otras afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas.

Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y, en la medida de lo posible, evitar salir de sus hogares mientras persistan las rachas de viento.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y reiteraron que el parque será reabierto una vez que existan condiciones seguras para su funcionamiento.