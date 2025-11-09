Realiza la FGE una cuestionada carrera urbana

Guanajuato, Gto.- Entre críticas expresadas en espacios digitales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) realizó su Primera Carrera “Pasos que dejan huella”, justa en la que participaron agentes y personal de la institución, así como público en general.

La presidenta municipal, Samantha Smith; el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y la directora general de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), Yendy Cortinas, dieron el banderazo de salida a más de dos mil corredores y corredoras que acudieron desde distintos municipios para formar parte de esta primera edición.

Con grupos especiales de la FGEG, y contingentes de corredores de 3, 5 y 10 kilómetros, así como personas con discapacidad y familias, la Primera Carrera de la FGEG se convirtió en una animada fiesta, gracias a las porras de familiares y amigos que esperaron en la meta para felicitar a sus seres queridos por este logro. Además se rifaron premios entre las personas participantes, pues en este día todos fueron ganadores.

Caos y cuestionamientos

La carrera volvió a generar uno de los ya acostumbrados bloqueos de calles en la ciudad, lo que provocó reclamos de la ciudadanía.

En las redes digitales se cuestionó la justa al considerar que la Fiscalía no atiende adecuadamente las funciones que le corresponden.