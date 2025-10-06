Choque de tres autos en el Diego Rivera: lesionados leves

Guanajuato, Guanajuato.- El fin de semana capitalino cerró con un choque entre tres vehículos, con saldo de dos personas con lesiones que no ameritaron hospitalización. El percance se registró la noche de este domingo.

El impacto principal fue entre dos vehículos. Uno de ellos rebasaba en esta vialidad que sólo tiene un carril por dirección, con sus respectivos acotamientos, circunstancia que aprovechan automovilistas para rebasar indebidamente.

Al lugar llegaron elementos del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) y ambulancias del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato y de la Cruz Roja.

Los bomberos usaron la unidad 01 para controlar el flujo de combustibles luego de sacar a los conductores de sus correspondientes vehículos. Aunque el choque entre los dos impactados inicialmente y el alcance al tercero generó graves daños en las unidades, no hubo lesionados graves. Uno de ellos tenía golpes de poca más consideración y fue trasladado para una revisión médica. Los otros dos recibieron atención en el lugar.

Esta vialidad registra accidentes con frecuencia. El choque más grave anterior al de la noche del domingo ocurrió en el mes de julio, cuando un auto conducido por un adolescente se impactó contra otros vehículos. También fue de daños mayores e incluso uno de los vehículos quedó consumido por el fuego. Tampoco hubo heridos de consideración.

La obra estuvo en remodelación de la carpeta asfáltica y también se remodelan los taludes debido a que por sus banquetas todas las mañanas decenas de personas hacen ejercicios y por consecuencia de las lluvias hay riesgos de deslaves.

Dos de motociclistas

Prácticamente a la misma hora que el anterior un motociclista chocó contra el costado de un automóvil en la carretera de Santa Teresa. No hubo lesionados sólo daños materiales. Al mediodía ocurrió otro accidente de motociclista en la glorieta de la vialidad de Villas de Guanajuato.

Un motociclista derrapó y resultó con lesiones de regular consideración. Fue atendido por paramédicos del SIMUB.